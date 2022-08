Meghan Markle geeft opnieuw explosief interview: “Harry is zijn vader verloren tijdens de Megxit”

RoyaltyMeghan Markle (41) haalt op de vooravond van Diana’s 25ste sterfdatum scherp uit naar het Britse koningshuis in een nieuw, uitgebreid interview met het Amerikaanse magazine ‘The Cut’. “Harry zei me dat hij zijn vader is verloren tijdens de Megxit. Het was een pijnlijke, wrede periode.” Zulke uitspraken over de royals zijn vernietigend voor de monarchie. “Maar ik ben nog lief geweest”, dreigt ze. “Want we hebben niets getekend, we zouden nog veel meer kunnen zeggen.” Een opvallend gesprek over hun verstandhouding met de royals, hun leven met de kinderen in de States, en Meghans terugkeer naar sociale media.

“Wil je een geheimpje weten?”, aldus Markle tegen journaliste Allison P. Davis. “Ik ga terugkomen... op Instagram.” De hertogin verdween van het sociale media platform toen ze openlijk met prins Harry begon te daten. Het is not done voor royals om een eigen account te hebben, dat niet verbonden is aan de werkende monarchie. Iets simpels als een Instagram aanmaken is dus een zeer rebelse zet van Meghan. En dat is nog de minst schokkende onthulling die ze deed tijdens haar interview met ‘The Cut’.

“Mijn leven met Harry is als een droom”, aldus Meghan. “Harry is heel romantisch. Er staan twee palmbomen buiten ons huis, die volledig met elkaar verstrengeld zijn. Harry vergelijkt die altijd met ons. Lief, hé?” Nee, Meghan heeft zeker niet aan luxe moeten inboeten toen ze Londen verliet. Integendeel. Davis beschrijft alles dat ze in de villa van de hertogin tegenkomt: van de Soho House-kaarsen met rozenwatergeur tot het duurzaam houten speelgoed van Archie (3). “Het huis is het soort groot dat je doet beseffen dat enorme, hallucinante weelde voor sommige mensen hun dagelijkse realiteit is.” Het ontbreekt Archie en zijn zusje Lilibet (1) dus aan niets, behalve dan misschien de helft van hun familie.

“Vader verloren”

“De Britse tabloid-cultuur heeft allebei onze families uit elkaar gerukt”, aldus Meghan, die het voor het eerst in lange tijd uitgebreid over de koninklijke familie heeft. Ze refereert hiermee ook naar haar eigen vader, met wie ze sinds haar huwelijk met prins Harry (39) geen contact meer heeft. De stad van zaken is weinig hoopgevend. “Harry zei me dat hij zijn vader heeft verloren in het Megxit-proces. Al denk ik niet dat het hetzelfde moet eindigen voor hem als voor mij. Maar dat is zijn beslissing.”

Paleismedewerkers die spraken met de lokale krant DailyMail, begrijpen niet goed waar ze het over heeft. “Charles en Harry hebben nog steeds contact. Charles heeft het koppel miljoenen gegeven toen ze het VK verlieten. De familie verblijft nu in Balmoral voor de zomervakantie, en ik ben er zeker van dat ze dit interview zullen verafschuwen...”

Vergiffenis

Meghan houdt echter vol dat zij het slachtoffer van heel de situatie was. “Het was bitterzoet, snap je? Wetende dat het zo niet had moeten zijn”, zegt ze over haar beslissing om naar de States te verhuizen. “We dachten dat als we zelf ons geld zouden verdienen, de tabloids ons niet meer zo op de hielden zouden zitten. De meeste stukken gingen namelijk over kritiek op wat we deden met het belastingsgeld dat we ontvingen. Maar het stopte niet. Het hoefde niet perse de Verenigde Staten te zijn, Canada of Nieuw Zeeland was ook goed geweest. Alles om gewoon... te verdwijnen. Simpelweg door te bestaan brachten we de hiërarchie aan het wankelen.”

Het N-woord

Maar toch zit ze nog met de manier waarop de royals haar behandelden, zo zegt ze. “We hebben gevraagd of we eigen, commercieel werk mochten combineren met onze officiële taken. Maar dat mochten we om één of andere reden niet, terwijl andere royals dat wél doen.” Geen werkende royals van The Firm, voor de duidelijkheid. Enkel royals die geen belastingsgeld krijgen hebben jobs. “Ook hadden ze de gewoonte om ongevraagd foto’s van mijn kinderen vrij te geven, waardoor iedereen er zomaar commentaar op kon geven. Mijn kinderen werden het n-woord genoemd, kan je je dat voorstellen? Het waren baby’s. Ik snap niet waarom ik de mensen die de heksenjacht op mij leiden als eerste de foto’s van mijn kinderen zou moeten bezorgen, nog voor ik ze zelf deel met de mensen die mijn kinderen graag zien?”

“Ik werk eraan om hen te vergeven”, gaat ze verder. “Vergiffenis is zo belangrijk, en het kost je veel minder energie dan niét vergeven. Maar vergiffenis vraagt ook veel werk. Het is niet simpel.”

Harry heeft zijn familie duidelijk nog niet vergeven. Ook hij haalde tijdens een cameo in het interview uit naar de royals. “Meghan en ik werken hier graag samen, van thuis uit. Dat voelt heel natuurlijk. De meeste mensen die ik ken, en mijn familie, kunnen maar moeilijk samenwerken.” Volgens de journaliste benadrukte hij het woord ‘familie' met een ‘vocale oogrol’.

Pers aan de schoolpoort

Achteraf gezien is de hertogin dus blij dat ze uit de klauwen van de monarchie ontsnapt is. “Iets simpels als Archie van school gaan halen, zou ik in het VK niet kunnen doen zonder opgejaagd te worden door de pers. Elke ochtend zou het een soort koninklijke fotoshoot zijn met veertig fotografen voor de poort.”

Royalty-experts geven aan dat dit eigenlijk niet kan. Zo zijn er ook geen schoolfoto’s van prins George, prinses Charlotte en prins Louis (de kinderen van Harry’s broer William). Er is namelijk een Britse wet die verbiedt om persfoto’s te nemen van schoolgaande kinderen op hun plaats van educatie. “Zelfs de paparazzi kennen nog een béétje hun plek”, aldus expert Rebecca English. “Alle foto’s van de koninklijke kinderen zijn vrijgegeven door het paleis, of op voorhand besproken met de fotografen op officiële momenten.”

Mandela

“Het was een zeer pijnlijke, wrede periode”, aldus Meghan. “Ik voelde me niet goed binnen de monarchie. Er waren natuurlijk wel lichtpuntjes. Ik was net bevallen van Archie, en ik was doodsbang voor wat er zou gaan gebeuren. We waren toen te gast op de première van ‘The Lion King’, waar één van de Afrikaanse castleden me plots opzij nam: ‘Je moet weten, toen jij een deel werd van deze familie, hebben we even hard op straat gefeest als toen Mandele bevrijd werd uit de gevangenis’. Dat was een heel mooi moment.”

Nu moet het gezegd dat Meghan voor deze specifieke anekdote al enkele uren na het verschijnen van het interview al grondig door het slijk werd gesleurd. “Probeert ze zich nu te vergelijken met Nelson Mandela?”, klinkt het verontwaardigd op sociale media. Een ook Britse royalty-experts zijn er niet blij mee: “Ze weet niet van ophouden. Dit gaat echt te ver.”

Prinses

Meghan is zich er nochtans van bewust dat ze op haar woorden moet letten. “Ik moet oppassen wat ik zeg, want ik weet dat mensen naar mij opkijken. Zelfs toen we het Oprah-interview deden paste ik hard op, want ik wist dat er kleine meisjes zouden zijn die naar mij keken en dachten: ‘wauw, een échte prinses’.”

Hier en daar schemert door dat ook journaliste Davis het ‘prinsessengedrag’ van Markle grappig vindt. “Op een bepaald moment zei ze me zelfs hoe ik de geluiden die ze maakte moest beschrijven. En dan wel zo: ‘Wanneer ik bepaalde vragen stel, maakt ze van die gekwelde geluiden. Ik weet niet exact hoe ze zich op dit moment voelt, want ze heeft er geen woord voor. Ze is gewoon aan het kreunen.’”

Nog meer te zeggen

Meghan sluit het interview af door aan te geven dat ze nog veel meer te zeggen heeft. “We zijn nog heel vriendelijk geweest”, zegt ze over haar uitspraken rond de royals. “Ik heb nooit iets moeten tekenen waarop staat dat ik niet mag praten. We zijn dus altijd heel voorzichtig geweest, gezien we eigenlijk nog veel meer hadden mogen zeggen.” Het komt in de verte wat over als een dreigement, en dat ik ook hoe het hele interview in het VK wordt ontvangen.

“Wat een smakeloos stukje royalty-bashing”, zo schrijft journalist Piers Morgan. “Het deel over Mandela deed me echt kokhalzen. Wie denkt ze wel dat ze is? Het was schaamteloos en beschamend.” Hij is niet alleen. Niet alleen in het VK, maar ook in Amerika wordt voor het eerst collectief de wenkbrauwen gefronst. “Kan ze de royals niet gewoon met rust laten?", vraagt men zich af op Twitter. “Ze is geen prinses qua titel, maar ze voélt zich er duidelijk wel eentje.”

