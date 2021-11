Meghan Markle geeft eerste tv-interview sinds Oprah: “Ik bemoei me helemaal niet met de politiek”

RoyaltyMeghan Markle (40), de hertogin van Sussex, heeft haar eerste tv-interview gegeven sinds haar veelbesproken gesprek met Oprah Winfrey. Daarin had ze het voor het eerst over de recente kritiek over haar zogenaamde ‘politieke agenda’ en gaf ze een update over haar mentale gezondheid.

“Ik bemoei me naar mijn mening helemaal niet met de politiek”, zo vertelt Meghan tijdens de New York Times DealBook-bijeenkomst aan gastheer Andrew Sorkin. De hertogin belde de laatste weken uit het niets enkele Amerikaanse politici op om betaald ouderschapsverlof te promoten. “Ik heb op veel plaatsen gewoond, ook voor ik mijn huidige levensstijl had. Ik woonde in Canada voor mijn werk, daarna verhuisde ik naar het VK... En als ik me dan bedenk dat de VS één van de enige landen ter wereld is die geen enkele vorm van betaald ouderschapsverlof aanbiedt, dan voel ik dat er iets niet klopt.”

“Ik doe dus hetgeen dat ik al doe sinds ik 11 jaar oud was”, zegt ze. “Als ik iets zie of hoor op tv waar ik niet mee akkoord ga, dan begin ik een brief te schrijven. Dan probeer ik te helpen. Dat is precies wat ik nu aan het doen ben.”

Ironisch

De politici die ze opbelde waren onder andere Susan Collins uit Maine en senator Shelley Moore Capito uit West Virginia. Die laatste verbaast zich vooral over het feit dat Meghan aan haar nummer wist te komen. “Geen idee hoe ze dat heeft gedaan”, klinkt het in een reactie. Collins kon er wel om lachen, al nam ze het verzoek van Meghan niet serieus. “Ik stond haar graag te woord”, zegt zij. “Maar ik vond het ironisch dat ze zich voorstelde als ‘de hertogin van Sussex’. Ik ben Amerikaans politicus en wil haar graag te woord staan, maar ik ben toch meer geïnteresseerd in wat de bevolking van Maine ervan vindt.”

“Het klopt dat ik me voorstelde als de hertogin van Sussex”, bevestigt Meghan. “Het waren geen geplande telefoontjes, dus iedereen was erg verrast dat ik belde. Maar ik vind niet dat dit een politiek issue is, elke partij wil hulp voor ouders. Dit is een humanitaire kwestie. Mijn echtgenoot zegt altijd: ‘grote privileges gaan gepaard met grote verantwoordelijkheid’. Dat geloof ik graag, dus ik probeer gewoon mijn verantwoordelijkheid te nemen.”

Meghans pogingen om de politieke agenda van de Amerikanen aan te passen, liggen echter zeer gevoelig bij de familie van haar man, de Britse prins Harry. De koninklijke familie moet namelijk steeds neutraal blijven op alle vlakken, dat is het protocol.

Mentale gezondheid

Andrew Sorkin greep daarnaast ook zijn kans om te polsen naar Meghans mentale welzijn. “Je had het in een vorig interview over je mentale gezondheid, en ik denk dat veel mensen zich deze vraag stellen: gaat het nu beter met je?” Tijdens haar interview met Oprah verklaarde Markle namelijk dat ze met donkere gedachten worstelde, gedurende haar tijd bij het Britse koningshuis: “Ik wilde niet alleen gelaten worden”, klonk het toen. “Ik was bang wat ik dan zou doen.”

Nu heeft ze daar naar eigen zeggen geen last meer van. “Ja, het gaat véél beter met me, bedankt om het te vragen.”

Kortingsbons

Tot slot zegt Meghan dat ze nog geen haar veranderd is tegenover vroeger. “Mijn situatie is veranderd, maar ik zie mezelf nog altijd als exact dezelfde persoon. Ik hou me nog altijd bezig met dezelfde dingen, ik heb nog altijd diezelfde drang om actie te ondernemen. Ik gebruik zelfs nog altijd kortingsbons wanneer ik online aan het shoppen ben. Dat heeft mijn moeder me zo geleerd, en het geeft me een goed gevoel.”

