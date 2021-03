Meghan Markle en schoonmoeder Diana hebben véél gemeen, maar er is één groot verschil

Royalty Grote verdeeld­heid rond Harry en Meghan: in de VS is men fan, het VK roept op om hun hertogdom af te pakken

6:13 Het schokkende interview van Harry (36) en Meghan (39) doet heel wat stof opwaaien over de hele wereld. Uiteraard ook in hun respectievelijke thuislanden: het VK en de Verenigde Staten. Opvallend is echter dat de publieke opinie daar volledig van elkaar verschilt. De Amerikanen zijn grote supporters van hun nieuw verworven royals, de Britten zijn niet te spreken over het paar: “Pak hen hun hertogdom af!”