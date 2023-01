Meghan Markle en Kate Middleton maakten ruzie via sms over bruidsmeisjesjurk van prinses Charlotte: “Ze zat al huilend op de grond”

RoyaltyIn ‘Reserve’, de memoires van prins Harry (38), komen er verschillende onderwerpen aan bod. Prins William (40) en koningin-gemalin Camilla (75) krijgen er alvast flink van langs, maar in zijn boek heeft de royal het ook nog over een ruzie tussen Kate Middleton (41) en Meghan Markle (41). Dat deze laatsten woorden gehad hebben vlak voor Meghans huwelijk met Harry was al geweten, maar nu doet Harry zijn kant van het verhaal uit de doeken. “Ze vond dat alle jurken opnieuw gemaakt moesten worden.”

Prins Harry schrijft in zijn boek dat zijn echtgenote en zijn schoonzus woorden gehad hebben via sms en dat amper vier dagen voor zijn huwelijk met Meghan. Charlotte was destijds één van de bruidsmeisjes op de royal wedding, maar volgens de hertog was er heel wat gedoe rond de jurk van de jonge prinses. Zo zou Kate de toekomstige van prins Harry via sms laten weten hebben dat de bruidsmeisjesjurk van haar dochter haar niet paste.

Te groot

“De jurk van Charlotte, is te groot, te lang en te baggy”, schrijft prins Harry over de sms’jes van Kate. Volgens de hertog van Sussex waren alle jurken met de hand genaaid op basis van bepaalde maten. Charlotte had ook nog niet de kans gekregen om haar bruidsmeisjesjurk te passen. Het was dan ook “geen grote schok” dat de jurk in kwestie niet helemaal goed zat.

Meghan Markle, die destijds verwikkeld zat in drama rond haar vader Thomas Markle, zou pas een dag later geantwoord hebben op de sms van Kate Middleton. “Uiteraard kreeg ze verschillende sms’jes over ons huwelijk, maar op dat moment had ze nog andere, belangrijkere zaken aan haar hoofd.” Hij vervolgt: “De volgende dag heeft ze aan Kate laten weten dat de kleermaker beschikbaar was”, schrijft hij in zijn biografie ‘Reserve’.

Huilende Meghan

Harry beweert nu dat de reactie van Meghan “niet voldoende” was voor Kate Middleton. Deze laatste stond er blijkbaar op dat alle jurken “opnieuw gemaakt moesten worden”. “Meghan vroeg aan Kate of ze wist wat er allemaal aan de hand was met haar vader”, klinkt het in de memoires van de Britse prins. Volgens de hertog was Middleton meer dan op de hoogte, maar was haar enige zorg de jurk van haar dochter. “Het huwelijk is al in binnen vier dagen”, zou de echtgenote van prins William geschreven hebben. Uiteindelijk zou Kate Middleton wel akkoord gegaan zijn met de vraag van Meghan Markle. “‘Oké dan’, klonk het kort in haar bericht.”

Voor Meghan Markle was de hele ruzie met Kate echter de druppel die de emmer deed overlopen. Wanneer Harry thuiskwam, trof hij zijn toekomstige echtgenote al “huilend aan op de grond”. De Britse prins zou Meghan wel verzekerd hebben dat “Kate het allemaal niet zo slecht bedoelde”. De dag nadien zou de echtgenote van prins William ook bloemen en een kaartje gebracht hebben om zich te excuseren.

LEES OOK:

KIJK. Nieuwe interviews met prins Harry: naar wie haalt hij uit?