Meghan Markle eist 1,7 miljoen euro schadevergoeding van tabloid Mail on Sunday

De zaak gaat over een handgeschreven brief van Meghan aan vader Thomas Markle, met wie ze een vertroebelde band heeft. Daarin schreef ze onder meer dat hij haar hart in een miljoen stukjes had gebroken. De krant publiceerde de brief twee jaar geleden integraal, wat volgens Meghan een inbreuk op haar privacy was. De hertogin van Sussex wil ook dat de tabloid alle kopieën van de brief vernietigt of teruggeeft.