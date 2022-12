Meghan Markle draagt peperdure ring van prinses Diana op eerste uitje sinds lancering ophefmakende trailers

RoyaltyPrins Harry (38) en Meghan Markle (41) hebben in New York het ‘Ripple of Hope’-gala bijgewoond. Het koppel kreeg er een prijs voor hun strijd tegen racisme. Het is voor het eerst sinds de trailers van hun nieuwe Netflix-documentaire gelanceerd werden, dat ze in het openbaar gezien werden.

Met een kamerbrede glimlach verschenen Harry en Meghan op de rode loper van het Ripple of Hope-gala in New York. Hij in een strak pak, zij in een elegante witte jurk van Louis Vuitton. Opvallend accessoire: een knoert van een ring die nog van prinses Diana geweest is, en die ongeveer 100.000 euro kost.

Het koppel won er een prijs voor hun strijd tegen racisme. In hun acceptatiespeech legden ze uit waarom ze het zo belangrijk vonden om hun verhaal te delen. “Wat de meeste mensen in zo’n situatie waarschijnlijk zoeken, is het gevoel dat iemand anders het ook al heeft meegemaakt en er sterker van is geworden", zei Meghan. “Een voorbeeld van een ‘happy ending’. Daarom heb ik de beslissing ook genomen: als mijn ervaring kan helpen om iemand anders zich niet zo te laten voelen, of te weten dat er hoop is, dan is elke seconde van wat erbij komt het waard.”

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm De ring die Meghan droeg is nog van prinses Diana geweest. De grote aquamarijn zou bijna 100.000 euro waard zijn. © Reporters / Splash

Zelfmoordgedachten

Tijdens het evenement vertelde Meghan ook over de zelfmoordgedachten die ze had tijdens haar verblijf in het Verenigd Koninkrijk. “Ik praatte erover omdat ik me niet alleen wilde voelen. Maar wanneer je zo diep zit, zie je soms geen uitweg meer.”

Harry en Meghan zijn dan ook duidelijk niet van plan om te zwijgen over wat ze hebben meegemaakt aan het Britse hof. Donderdag komt een documentairereeks over het koppel uit op Netflix, en daarin lijken ze andermaal geen blad voor de mond te nemen.

Denk je aan zelfmoord en heb je nood aan een gesprek, dan kan je terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be.

KIJK. Graag nog even een overzicht van het parcours van Harry en Meghan? In anderhalve minuut ben je weer helemaal mee

Volledig scherm Meghan en Harry op het gala in New York © Getty Images for 2022 Robert F.

LEES OOK: