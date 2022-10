Meghan Markle deed interview met ‘Variety’ opnieuw na overlijden Queen Elizabeth: “Dankbaar dat ik tijd met haar mocht doorbrengen”

Het interview in ‘Variety’ was initieel bedoeld om Meghan Markles verwezenlijkingen en de toekomst te vieren, schrijft de journalist. Maar na de dood van de Britse koningin Elizabeth - amper acht dagen na hun eerste gesprek -, werd er toch een andere route gekozen. “Na de officiële rouwperiode, stemt Meghan toe om opnieuw samen te zitten voor een uitgebreide discussie over haar weg naar het heden. Ze maakt zich zorgen dat opmerkingen over de koningin of haar schoonfamilie een “afleiding” zullen zijn van de rouw, maar ze wil het icoon toch vieren.”

En dus vertelt Meghan Markle in het interview met ‘Variety’ hoe dankbaar ze is dat ze bij haar man was om hem te steunen toen de Queen overleed. “Het is zo mooi om naar de erfenis die z'n grootmoeder kon achterlaten, te kijken. Ze is een schitterend voorbeeld van vrouwelijk leiderschap. Ik ben zo dankbaar dat ik tijd met haar heb kunnen doorbrengen en haar kon leren kennen. Het is een ingewikkelde tijd, maar mijn echtgenoot blijft altijd een optimist: ‘Nu is ze weer herenigd met haar man’, zei hij.”

Meghan Markle naast haar echtgenoot Harry op de begrafenis van de Queen.

Na haar dood dacht Meghan met warme gevoelens terug aan haar eerste officiële verplichting met de Queen. “Over hoe speciaal dat voelde. Ik voel me gezegend. En ik ben nog steeds trots dat ik die warmte had met de matriarch van de familie.” Verder in het stuk vertelt Meghan ook dat monarchie veel gelijkenissen vertoont met een bedrijf. “Voor mij draaide het altijd om het vinden van je Poolster in die structuur. Iemand die in je gelooft. Hoe complex zo’n organisatie ook mag zijn, je kan altijd iets positief vinden. Het is belangrijk om je daarop te focussen.”

Acteren

In het interview geeft ze ook aan niet meer terug te keren als actrice. “Nee, ik ben klaar”, antwoordt Meghan op de vraag of ze ooit heeft overwogen weer te gaan acteren. “Je mag nooit ‘nooit’ zeggen, maar mijn intentie is om dat absoluut niet te doen”. De 41-jarige Meghan speelde in verschillende films en series, maar werd vooral bekend als advocate Rachel Zane in de advocatenserie ‘Suits’. Als hun twee kinderen - de driejarige Archie en Lilibet, die één jaar oud is - de entertainmentindustrie zouden willen ingaan, zou ze dat wel steunen, klinkt het. “Als ouder wil je dat je kinderen iets vinden dat ze gelukkig maakt. Als dat de entertainmentindustrie is, prima. En veel succes. Maar het vereist nog steeds talent en veel doorzettingsvermogen.”

Prins Harry en Meghan Markle

Dat er ooit een film over haar leven gemaakt zal worden, lijkt onvermijdelijk. Op dit moment bestaan er trouwens al twee Lifetime-films over haar romance met Harry en hun vertrek uit de koninklijke familie. “Iedereen die over me praat of die een acteur cast om mij te spelen, heeft het over een karikatuur die gecreëerd is voor een industrie die heel veel geld opbrengt”, zegt Meghan daarover. “Eens je dat beseft, is het veel makkelijker om te denken: ‘Oké, dit heeft niets te doen met mij.' Echt niet. Maar het is een moeilijke les die je moet leren.” Al heeft ze wel advies voor de actrice die haar zal vertolken. “Ik hoop dat ze in voorbereiding op die rol de zachtheid, speelsheid en de lach kan vinden. De gekheid. Ik hoop dat ze de dimensies vindt. En ze kan me altijd bellen!”

Documentaire

Meghan heeft het verder ook over de documentaire die Liz Garbus over haar en Harry aan het maken is voor Netflix. “Het is fijn om iemand met ons verhaal te kunnen vertrouwen: een doorgewinterde regisseur wiens werk ik al lang bewonder. Ook al betekent het dat het misschien niet op de manier zal zijn zoals wij het hadden verteld. Maar daarom doen we het niet. We vertrouwen ons verhaal toe aan iemand anders, en dat betekent dat zij het door haar lens zal bekijken. Het is interessant”, vervolgt ze. “Mijn echtgenoot heeft nog nooit in deze industrie gewerkt. Maar voor mij is het geweldig om weer zoveel creatieve energie te voelen, en te zien hoe mensen samenwerken en hun visies delen. Dat is erg leuk.”

Verder verklapt Meghan in het interview nog een paar kleine wetenswaardigheden. Zo laat ze weten dat ze vroeger nooit ‘de knappe' was, maar wel ‘de slimme’. Als je het koppel wil bereiken, kan je beter sms’en naar Harry en mailen naar Meghan. En de prins lijkt een zwak te hebben voor de hamburgers van In-N-Out. “Ze kennen onze bestelling daar al.”

