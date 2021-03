Meghan Markle beschuldigd van pesterijen, maar hertogin bijt van zich af: “Dit is een lastercampagne”

In oktober 2018 diende Jason Knauf, toen de communicatiesecretaris van de Sussexes, klacht in tegen Meghan Markle (39). Dat meldt de Britse krant The Times. In de klacht beweerde Knauf dat de hertogin naar verluidt twee persoonlijke assistenten uit het koninklijke huishouden had verdreven en het vertrouwen van een derde personeelslid ondermijnde. Dat de drie jaar oude feiten net nu aan de Britse media worden doorgespeeld, is volgens Meghan Markles team geen toeval. “Het is misleidende, schadelijke en onjuiste informatie die werd gebruikt om een vals verhaal te verspreiden in de aanloop naar het interview met Oprah Winfrey dat op 7 maart wordt uitgezonden.”

Markle beschuldigt de medewerkers in kwestie op haar beurt van een berekende ‘lastercampagne’ en noemt het een aanval op haar karakter. Haar woordvoerder vertelt dat de hertogin teleurgesteld is dat deze lasterlijke voorstelling van zaken over haar voor waarheid genomen werd door een mediakanaal (The Times, red.). Daarnaast is de hertogin bedroefd om de aanval. “Vooral als iemand die zelf het doelwit is geweest van pesterijen en zeer toegewijd is aan het ondersteunen van mensen die pijn en trauma’s hebben ervaren. Ze is vastbesloten haar werk voort te zetten en wereldwijd compassie te kweken en zal ernaar blijven streven een voorbeeld te zijn inzake doen wat juist is en doen wat goed is”, laat haar woordvoerder nog weten.