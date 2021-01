Meghan komt niet mee met prins Harry tijdens bezoek aan het VK: “Ze willen onrust voorkomen”

Harry is van plan om deze zomer af te reizen naar zijn thuisland, al zijn er nog geen concrete plannen gemaakt vanwege de coronamaatregelen. Het zal de eerste keer zijn dat hij zijn familie bezoekt naar de beruchte Megxit. Wat al wel vaststaat, is dat Meghan Markle in geen geval naar Londen zal afreizen. Het is dus waarschijnlijk dat zoontje Archie ook in de States zal blijven.