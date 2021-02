Meghan en Harry verwachten tweede kindje

Meghan Markle (39) en prins Harry (36) hebben heuglijk nieuws voor al hun volgers. De twee kondigden zonet, op Valentijn, namelijk aan dat ze een tweede kindje verwachten. “We kunnen bevestigen dat Archie een grote broer wordt. De hertog en hertogin van Sussex zijn dolgelukkig dat ze hun tweede kind verwachten”, aldus een woordvoerder van het paar.

In november maakte Meghan Markle nog bekend dat ze vorige zomer een miskraam heeft gehad. Dat maakte ze bekend in een opiniestuk dat ze voor de New York Times schreef. De hertogin van Sussex beschreef het als ‘een bijna ondraaglijk verdriet’ en riep iedereen op om wat vaker aan zijn medemens te vragen hoe het met hen gaat.

Opiniestuk New York Times

De miskraam vond plaats in juli, schrijft de hertogin van Sussex in een opiniestuk genaamd ‘The Losses We Share’ (De verliezen die we delen). “Het was een ochtend in juli die net zo normaal begon als elke andere dag. Ik maakte ontbijt. Ik gaf de honden te eten. Ik nam vitaminen. Zocht mijn ontbrekende sok. Raapte het krijtje op dat onder de tafel was gerold. Maakte een paardenstaart voor ik mijn zoontje uit z’n wieg haalde.”

Quote Terwijl ik naar de koude witte muren keek, werden mijn ogen wazig. Ik probeerde me voor te stellen hoe we hiervan zouden genezen Meghan Markle

“Nadat ik z’n pamper ververst had, voelde ik een scherpe kramp”, klonk het. “Ik viel op de grond met hem in mijn armen, terwijl ik een slaapliedje zong om ons allebei kalm te houden. Het opgewekte melodietje stond in scherp contrast met mijn besef dat er iets niet oké was. Terwijl ik mijn eerste kindje vasthield, besefte ik dat ik mijn tweede aan het verliezen was.”

Verder schreef Markle toen ook nog dat ze uren in een ziekenhuisbed heeft gelegen en terwijl ze de hand van haar echtgenoot vasthield. “ Ik voelde hoe klam zijn handpalm was, en kuste zijn vingers, die nat waren van onze tranen. Terwijl ik naar de koude witte muren keek, werden mijn ogen wazig. Ik probeerde me voor te stellen hoe we hiervan zouden genezen”, klonk het nog in het essay van Meghan Markle.

Zwart-witfoto

De zwart-witfoto die moment rondgaat op sociale media werd gemaakt door Misan Harriman, een fotograaf en goede vriend van het koppel. Hij deelde de foto trouwens zelf op Twitter met volgend bijschrift. “Meg, ik was aanwezig op jullie trouwfeest om het begin van jullie liefdesverhaal te aanschouwen. Mijn lieve vriendin, ik ben vereerd dat ik mag aankondigen hoe jullie verhaal aan het groeien is. Proficiat met dit prachtige nieuws.”

Geboorteakte baby Archie

Begin februari raakte bekend dat de geboorteakte van baby Archie kort na zijn geboorte in 2019 werd gewijzigd. De naam van zijn moeder werd veranderd van ‘Rachel Meghan Hare Koninklijke Hoogheid de Hertogin van Sussex’ naar het kortere ‘Hare Koninklijke Hoogheid de Hertogin van Sussex’, waarbij haar voornaam werd weggelaten. Ook Harry voerde een wijziging door: hij liet de titel van ‘Prins’ toevoegen aan zijn naam op de akte.

De woordvoerder van prins Harry en Meghan liet niet veel later weten dat de wijziging er gekomen is op aandringen van het koninklijk paleis en niet op vraag van de hertogin of hertog van Sussex. “Dat de tabloids en hun zogenaamde leger van ‘experts’ de verandering zien als een uithaal naar de familie, of dat Meghan om één of andere vreemde reden naamloos zou willen zijn op eender welk officieel document, zou lachwekkend zijn als het niet zo beledigend was”, aldus de woordvoerder van het koppel.

Volledig scherm Prins Harry en Meghan Markle samen met hun zoontje Archie. © Belgaimages

De toekomstige zoon of dochter van Harry en Meghan zal achtste in lijn zijn om de troon op te volgen. Baby Archie, die ondertussen iets meer dan een jaar oud is, staat op de zevende plaats. Prins Harry zelf komt dan weer als zesde aan de beurt. Het tweede kindje van Harry en Meghan zal trouwens het tiende of elfde achterkleinkind worden van koningin Elizabeth. Alles hangt af van de geboorte van het kindje van Zara Tindall.Zara is de dochter van prinses Anne en Mark Phillips en de kleindochter van koningin Elizabeth. Ook zij verwacht dit jaar nog een baby.

Reactie koninklijke familie

Meghan en Harry gaven elkaar in mei 2018 het jawoord. In maart 2020 kondigden ze aan dat ze een stap terug gingen doen als ‘senior members’ van het Britse koningshuis. “Na vele maanden nadenken en discussiëren, hebben we gekozen voor een nieuwe meer progressieve rol binnen dit instituut”, stond er destijds te lezen op het Instagramaccount van de hertog en hertogin van Sussex. “We zijn van plan een stap terug te zetten als ‘senior members’ van de Koninklijke Familie.” Volgens BBC was het Britse koningshuis niet op de hoogte van de aankondiging. Of het Britse koningshuis nu wel op de hoogte was van de aankondiging, is voorlopig nog niet bekend.

