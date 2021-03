Meghan en Harry geven toe: “We zijn niet officieel getrouwd in onze achtertuin”

RoyaltyGroot-Britannië staat in rep en roer, want prins Harry (36) en Meghan Markle (39) hebben toegegeven dat hun huwelijk wel degelijk plaatsvond op hun publieke trouwdag. In hun interview met Oprah Winfrey (67) lieten ze nochtans uitschijnen dat ze al drie dagen eerder in het huwelijksbootje waren gestapt.

“Drie dagen voor ons huwelijk waren we eigenlijk al getrouwd, maar niemand weet dat”, zo beweerde Meghan in het interview voor de Amerikaanse zender CBS. “We hebben de aartsbisschop van Canterbury opgebeld en hem gevraagd of hij naar onze tuin wilde komen. We wilden niet alleen een dag voor het publiek, we wilden een trouwdag voor onszelf. We hebben dus een ceremonie gehouden in onze achtertuin, gewoon met ons drietjes. De geloften die ik heb ingekaderd zijn de woorden die ik toen heb uitgesproken.”

Een opvallende getuigenis, die meteen wenkbrauwen deed fronsen bij clerici. “Volgens de Anglicaanse kerk zijn er minstens twee getuigen nodig om een huwelijk bindend te maken”, merkte de Britse dominee David Green op. “Dat is er dus eentje meer dan Harry en Meghan beweerden te hebben. De aartsbisschop alleen was niet genoeg. Het kan dat ze een ceremonie hebben gehouden, maar ze zijn wel degelijk officieel getrouwd op hun publieke trouwdag. De Anglicaanse kerk staat het namelijk niet toe dat een koppel dat al getrouwd is voor een tweede keer trouwt - tenzij er iets misging tijdens het eerste huwelijk. Bovendien moet het publiek toegang hebben tot een huwelijk voor de kerk, want er mogen bezwaren geuit worden. Wat ze beweren in hun interview met Oprah kan dus niet correct zijn. Zomaar - legaal - trouwen in je eigen achtertuin, is niet zo simpel als Meghan het doet lijken.”

(Lees verder onder video: Meghan beweert dat ze drie dagen voor het publieke huwelijk al trouwde met Harry)

Persoonlijke geloften

En inderdaad, ook op hun huwelijksakte staat 19 mei 2018 te lezen: de dag waarop ze voor de camera’s getrouwd zijn. Een woordvoerder van het koppel laat nu weten dat het om een misverstand ging. “Harry en Meghan hebben persoonlijke geloften uitgewisseld, drie dagen voor hun officiële huwelijk.”

De Britten zijn verontwaardigd over de ‘misleidende informatie’ in de Oprah-documentaire. Hoewel de situatie inderdaad kan worden gezien als een misverstand, heeft Meghan een bijzonder verwarrende boodschap de wereld in gestuurd. Letterlijk gebruikte ze deze woorden: “You know, three days before our wedding, we got married. No one knows that.” In de context kwamen die woorden bij vele kijkers wel degelijk over als “wij waren al getrouwd voor ons huwelijksfeest plaatsvond”. Haar uitspraak deed het volk zich afvragen waarom hun huwelijk, dat 37 miljoen euro aan belastinggeld kostte, dan nog nodig was.

De situatie ligt in ieder geval aan de basis verschillende scherpe opiniestukken door Britse royaltywatchers: “Als ze de kijkers wilden misleiden met deze info over hun huwelijk, moeten we dan ook de rest van hun uitspraken niet met een korrel zout nemen?”

LEES OOK