‘Meet the Markles’: dit zijn de opvallende familieleden van Meghan, die elk hun eigen vete hebben met de hertogin

RoyaltyEr is al heel wat inkt over hen gevloeid, en jammer genoeg voor hen niet altijd op de meest positieve manier. Je vindt ze in valse paparazzifoto’s, schokkende talkshows en zelfs in het Australische ‘Big Brother’-huis. Hun beroemdste familielid, Meghan Markle (40), wil echter niets meer van hen weten. Dat zetten ze haar betaald door hun gal te spuwen in de media. Maar wie zijn die opvallende naasten van de hertogin van Sussex eigenlijk écht? Wij lichten de hele familie door: It’s time to meet the Markles.