“Meeste losgeld ooit betaald”: hoe 26 Qatarese royals maandenlang gegijzeld werden

Royalty 15 paleizen, 4.000 luxewagens en superjach­ten van 488 miljoen: hoe de emir van Qatar zijn miljarden spendeert

Zondag werd in Doha het WK voetbal afgetrapt. Het startschot van de meest omstreden én duurste editie in de geschiedenis van het voetbal. De koninklijke familie van Qatar gaf fortuinen uit aan de organisatie, al viel dat met een geschat vermogen van 327 miljard euro wel te verwachten. Emir Al-Thani (42) en zijn familie behoren immers niet voor niets tot de rijksten ter wereld: ze kochten talloze superjachten, sportwagens en privéjets, lieten paleizen in binnen- en buitenland bouwen en bezitten in het Verenigd Koninkrijk zelfs meer dan koning Charles.

27 november