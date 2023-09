Meerderheid van Britten vindt dat prins Harry uit de lijn van troonopvolging moet worden verwijderd

In een uitgebreide opiniepeiling, uitgevoerd voor ‘MailOnline’ door Deltapoll, werden meer dan 2.000 mensen bevraagd over de monarchie en zijn koninklijke leden. Daaruit vloeien enkele opvallende conclusies. Om te beginnen is zo'n 62 procent van mening dat Groot-Brittannië een monarchie moet blijven, wat alvast goed nieuws voor het Britse koningshuis. Maar wat denkt het volk over hun nieuwe vorst?

Koning Charles zit nu officieel een jaar op de troon. Volgens de peiling is 41 procent van mening dat de kroon had moeten worden overgedragen aan prins William na het overlijden van Queen Elizabeth II. Charles haalde het maar zeer erg nipt met 43 procent. Maar er is ook goed nieuws voor Charles. De meerderheid vindt wél - nu hij al een jaar de touwtjes in handen heeft - dat hij ook koning mag blijven (41 procent, en 28 procent die ook akkoord gaat, mits hij - wanneer de tijd rijp is - ook een stap opzij wil zetten). Al zou hij volgens de enquête wel wat meer taken en publieke aangelegenheden mogen doorschuiven naar zijn oudste zoon William en diens echtgenote Kate Middleton, die volgens de peiling steeds meer aan populariteit winnen.