Méér dan Máxima, maar Charlene spant de kroon: koningin Mathilde gaf 103.468 euro uit aan kleding in 2022

Royalty Hier totaal vergeten, daar nog steeds vereerd: hoe de Belgische prinses Charlotte het tot keizerin van Mexico schopte

Terwijl hier de borstbeelden van koning Leopold II worden beklad, richt Mexico monumenten op ter ere van zijn zuster Charlotte. Al komen die er misschien bij ons ook, nu auteur Kristien Dieltiens (68) het nieuwe boek ‘Carlota’ schreef. In gesprek met ‘Dag Allemaal’ vertelt ze alles over het leven en de denkwereld van de Belgische prinses, die keizerin werd van Mexico, maar ook paranoïde was en 60 jaar lang opgesloten zat. “Op het einde is ze in de grootste eenzaamheid gestorven.”

29 januari