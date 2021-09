Meer budget voor het hof in 2021: dit betaalt iedere Belg voor de monarchie

Royalty Prins Andrew doet er alles aan om proces te ontlopen: “Advocaten wijzen op procedure­fout”

11 september De Britse prins Andrew (61) is wel degelijk gedagvaard in het proces tegen Virginia Giuffre, de vrouw die hem beschuldigt van kindermisbruik en verkrachting. De officiële papieren werden aanvaard door een beveiligingsagent in zijn woonplaats in Windsor. Advocaten van de prins doen er intussen alles aan om Andrew alsnog een proces te besparen. “Ze hopen nog steeds dat de zaak verworpen zal worden.”