Meedogenloze regels, behalve voor haar: wie is prinses Mahra van Dubai, het grote favorietje van de emir?

Royalty 2022 stond in het teken van haar leven én haar dood: het bewogen jaar van wijlen Queen Elizabeth II

Het moest een groots feest worden, en eventjes was het dat ook. Queen Elizabeth II vierde haar 96ste verjaardag in april, en in de zomer volgde alweer een belangrijke verjaardag: haar platinumjubileum. Maar liefst 70 jaar zat ze op de Britse troon, als langstregerende monarch ooit. Veel hoge pieken dus, maar ook diepe dalen. En daarvoor waren vooral kleinzoon Harry en zoon Andrew voor verantwoordelijk. Dit was het laatste jaar van Elizabeth.

28 december