Meedogenloze regels, behalve voor haar: wie is prinses Mahra van Dubai, favoriete dochter van de emir?

Royalty Prinses Charlotte steelt de show tijdens bezoek aan Common­wealth Games met ouders William en Kate

De 7-jarige prinses Charlotte vergezelt haar ouders, de hertog en hertogin van Cambridge, voor een bezoek aan de Commonwealth Games in Birmingham. Ze is daarbij allesbehalve verlegen en schudt met veel plezier handjes met iedereen. Met haar schattige lach palmt ze alle aanwezigen in en ook een foto met het hele team kan natuurlijk niet ontbreken.

3 augustus