Mediawaakhond oordeelt: column Clarkson over Meghan is wel degelijk seksistisch

royalty Ze overleefde, maar het scheelde niét veel of hij had ook haar vermoord: Katherine Parr, de zesde en laatste vrouw van Henry VIII

Roekeloos of berekend? Eén ding is zeker: Katherine Parr was bereid om de liefde van haar leven op te geven om met koning Henry VIII te trouwen. Ze werd onsterfelijk als ‘de koningin die hem overleefde’, maar in werkelijkheid is ze veel meer dan dat. Niet alleen was ze de eerste vorstin die haar eigen boeken publiceerde, maar ze vond ook opnieuw de liefde... Ondanks het feit dat ze op een haar na op de brandstapel belandde.