Mediagroep ontkent aantijgingen van prins Harry tijdens “nutteloze procesdag”: “De voicemail van Diana was niet gehackt”

RoyaltyPrins Harry (38) bevindt zich opnieuw op Britse bodem. De prins zal in Londen gaan getuigen tijdens de rechtszaak die hij en enkele andere beroemdheden aanspanden tegen de Mirror Group Newspapers (MGN). Op de eerste procesdag stuurde de hertog van Sussex echter z’n kat, wat tot woede leidde bij de tegenpartij. “Dit is pure tijdverspilling.”

KIJK. Prins Harry komt niet opdagen op eerste dag van telefoonhacking’-zaak

Hoogst uitzonderlijk

Dat een senior royal plaatsneemt in het getuigenbankje, is hoogst uitzonderlijk. Het is de eerste keer dat een lid van de koninklijke familie voor de rechtbank verschijnt sinds 2002, toen prinses Anne, de tante van Harry, een boete kreeg nadat haar bullterriër twee kinderen had gebeten in Windsor Park. Nadat ze schuldig had gepleit, heeft ze niet hoeven getuigen. Maar het is wel de eerste getuigenis in meer dan een eeuw. De laatste keer dat dat gebeurde, dateert al van 1891, toen Queen Victoria nog aan de macht was. Kroonprins Edward moest toen komen getuigen in een zaak rond het valsspelen bij kaarten.

Prins Harry zal het echter over iets helemaal anders hebben. De hertog van Sussex beweert namelijk dat journalisten van de Mirror Group Newspapers zich schuldig hebben gemaakt aan telefoonhacking en andere illegale manieren om aan informatie te raken. Dat zou hebben plaatsgevonden tussen 1995 en 2011. Volgens Harry leidde dat tot maar liefst 150 artikels. Slechts 33 daarvan worden in deze rechtszaak gebruikt. Volgens z'n advocaat, David Sherborne, waren “onwettige handelingen door verslaggevers en redacteuren van de Daily Mirror, Sunday Mirror en Sunday People wijdverspreid en gebruikelijk, en werden ze op industriële schaal uitgevoerd.”

KIJK. Zo kwam prins Harry eind maart aan in Londen voor zijn rechtszaak tegen Associated Newspapers.

“Tijdverspilling”

De eerste procesdag viel echter deels in het water omdat Harry zelf niet kwam opdagen in de rechtbank. Pas dinsdag komt hij getuigen, een dag later dan gepland. “Vandaag was complete tijdverspilling”, aldus de advocaat van ‘MGN’. De advocaat van Harry beweerde onder meer dat journalisten van ‘The Mirror’ al in januari 1996 onrechtmatige informatie over de prins verzamelden. “Hij was toen amper elf”, klonk het. Het eerste verhaal ging over Harry’s moeder Diana, die haar zoon op zijn verjaardag op school bezocht. “Diana verdrietig op Harry’s grote dag”, kopte ‘The Mirror’ destijds. Prinses Diana en toenmalig prins Charles waren het jaar ervoor namelijk uit elkaar gegaan. Hoewel het verhaal niet exclusief voor ‘The Mirror’ was, had de tabloid enkele unieke details verwerkt in de berichtgeving. Het ging onder meer over hoelang Diana met Harry doorbracht, hoe “overstuur” ze was en hoeveel tijd de prins daarna doorbracht met zijn vader.

David Sherborne, de advocaat van prins Harry, stelde ook dat journalisten van ‘The Mirror’ voicemailberichten van Harry’s moeder prinses Diana hebben afgeluisterd. Hij baseerde zich hiervoor op correspondentie tussen Diana en acteur en presentator Michael Barrymore, waarin sprake is van geheime ontmoetingen tussen beide. Barrymore worstelde volgens de advocaat met zijn coming-out als homoseksueel en had bovendien een drank- en drugsverslaving. Diana ontmoette hem daarom om hem te steunen in een moeilijke tijd, zo las Sherborne voor uit een brief die de prinses aan hem stuurde. In een latere brief stelde de prinses dat ze “er kapot van was” toen ze hoorde dat ‘The Mirror’ haar kantoor naar de ontmoetingen had gevraagd.

Volledig scherm Voormalig 'Mirror'-redacteur Piers Morgan. © REUTERS

Piers Morgan

“Niemand wist van onze gesprekken/telefoongesprekken. Het spijt me dat wat ik als een privéaangelegenheid beschouwde, publiek is geworden”, schreef Diana aan Barrymore. Volgens Sherborne is het duidelijk dat ‘The Mirror’ naar voicemailberichten van Diana heeft geluisterd.

De advocaat verwees ook naar het boek van voormalig ‘Mirror’-redacteur Piers Morgan waarin hij schreef dat Diana Barrymore “in het geheim troostte” en dat hij werd behandeld voor zijn verslavingen. De enige manier waarop ‘The Mirror’ dat heeft kunnen ontdekken, was door voicemails te onderscheppen, klonk het. Een stelling die door ‘MGN’ later van tafel werd gegooid: “Dit is pure speculatie. Hier is geen bewijsmateriaal voor.” Ook de bewering dat er voor de aangehaalde artikels op een onrechtmatige manier info werd verkregen, gooide ‘MGN’ van tafel.

Excuses

In mei bood ‘The Daily Mirror’ nochtans wel al excuses aan. In juridische documenten, die bij aanvang van het proces vrijgegeven werden, gaf Mirror Group Newspapers (MGN) toe dat ze aan derden instructies gegeven hebben om op een onwettige manier informatie te verkrijgen van bepaalde personen, waaronder de hertog van Sussex. Andrew Green KC, de advocaat die de Britse krant vertegenwoordigt, maakte wel duidelijk dat ze niet schuldig zijn aan het onderscheppen van voicemailberichten. Hij voegde eraan toe: “Deze excuses komen er niet met het tactische doel om de schade te beperken. MGN accepteert dat een verontschuldiging in dit stadium dat effect niet zal hebben. Ze verontschuldigen zich omdat dergelijk gedrag nooit had mogen plaatsvinden.”

Op veel nabije steun van z’n familie hoeft Harry trouwens niet te rekenen. Koning Charles - die de rechtszaken van z’n zoon ooit omschreef als “zelfmoordmissies” - is zelfs niet in het land. Hij bevindt zich momenteel in Transsylvanië, waar hij van een vakantie geniet.

