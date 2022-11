Medewerker prinses Diana klapt uit de biecht: “Charles’ entourage loog over haar geestesziekte”

“Het is al lang geleden, maar toch wil ik dit aan het licht brengen. Die man is nu onze koning, en juist daarom moeten zulke verhalen niet in de doofpot gestoken worden. Wat in het verleden gebeurd is, kan in theorie altijd weer opnieuw gebeuren”, vervolgt Jephson. Over die concrete roddels over Diana vertelt hij: “Als je aan mensen van koninklijke stand een vraag durft te stellen over Diana, dan krijg je sowieso het antwoord dat het een tragisch verhaal was en dat ze in wezen mentaal in de problemen zat. Met als argument dat ze helemaal niet opgewassen was tegen de taak die ze moest vervullen als prinses.” Volgens Jephson voegen de royals vervolgens ook toe dat alles nu in orde is omdat ze een ideale vervangster hebben in de “nuchtere en geaarde Camilla”.