Máxima van Nederland over de ‘glamour’ van koningin zijn: “Het sprookje bestaat niet”

De Nederlandse koningin kon voor het eerst sinds november 2019 weer de boer op voor haar ‘andere’ baan, die van speciaal pleitbezorgster van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering. Anderhalve week terug reisde Máxima naar Ivoorkust en Senegal, en in de marge van die veldbezoeken gaf ze een interview aan de zender Al Jazeera. Over haar werk voor de VN, maar ze liet ook in haar kaarten kijken over meer persoonlijke zaken. Gevraagd naar haar ‘leven van glamour en rijkdom’ in contrast met de armoedebestrijding die ze in Afrika verricht, zei de vorstin dat ze zich niet terug kan vinden in die omschrijving. “Het is ook veel hard werk en mijn leven mag eruitzien als dat van een koningin, maar ik heb een heel gewone dag. Mijn kinderen gaan met de fiets naar school, ze hebben allemaal een budget en we werken erg hard. En hoe dan ook, ik moet mijn positie gebruiken om het leven van anderen te verbeteren en dat is wat ik probeer te doen.” Dat ze werk zou schuwen kan Máxima alleszins niet verweten worden, want nog geen 24 uur nadat ze uit Afrika vertrokken was, schoof ze in Oslo alweer aan voor het feest van de Noorse prinses Ingrid Alexandra. Vorige week legde ze dan weer kroonprins Frederik van Denemarken en zijn vrouw Mary te logeren op Paleis Huis ten Bosch, om daarna samen met koning Willem-Alexander een galadiner aan te bieden aan het diplomatieke korps, vooraleer ze deze week een staatsbezoek aan Oostenrijk achter de kiezen slaan.