“Mathilde is al sinds februari bezig met haar outfit”: wat dragen de royals tijdens de nationale feestdag?

Prinses Elisabeth is ‘de Kate Middleton van België’. Dit zijn haar 10 meest iconische modekeuzes

Over de outfit van prinses Delphine is al veel inkt gevloeid, maar het is uitkijken naar wat de rest van de koninklijke familie vandaag zal dragen op de Nationale Feestdag. Steeds meer ogen zijn gericht op kroonprinses Elisabeth. Met haar 21 lentes is ze uitgegroeid tot ‘een echt vrouwtje’, zoals haar vader zou zeggen. Al heeft ze haar onmiskenbare stijlgevoel vooral geërfd van mama Mathilde en oma Paola. Wij tonen haar opvallendste én mooiste koninklijke looks.

9:56