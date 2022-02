Masseuse van prins Andrew klapt uit de biecht: “Hij had het constant over seks, en hij probeerde mij aan te raken”

RoyaltyEmma Gruenbaum (50), voormalig massagetherapeut van prins Andrew (61), klapt uit de biecht over haar tijd met de Britse royal. Volgens haar was hij een zeer onbeschofte klant. “Hij probeerde me te knuffelen, en hij vroeg constant naar mijn seksleven.”

Gruenbaum heeft schokkende beschuldigingen gedaan aan het adres van Andrew. Volgens haar vertoonde hij grensoverschrijdend gedrag toen ze werd opgeroepen om hem te masseren in de Royal Lodge in Windsor, waar hij woonde. “Hij stond er altijd op dat hij volledig naakt was, op een handdoek na”, zegt ze. “Terwijl ik dat niet nodig vond voor de massage.” Bovendien stelde hij haar zeer ongepaste vragen, ook al kende hij haar totaal niet. “Hij vroeg een paar minuten na onze eerste ontmoeting al naar mijn seksleven”, herinnert ze zich. “Ik vond dat heel ongemakkelijk. Hij had het constant over seks. Op een bepaald moment vroeg hij me zelfs of ‘ik graag in mijn kont geneukt werd’”, huivert ze. “Toen ben ik op hem beginnen vloeken, ik zei dat dat zijn fucking zaken niet waren." Andrew zou daar niet mee hebben gelachen: “Hij zei me: ‘Jij mag zo niet tegen mij spreken.’ Hij stond héél dichtbij. Ik zei hem: ‘Nee, jij mag zo niet tegen míj spreken’.”

Emma leerde Andrew kennen in 2005. Zijn vrouw, Sarah Ferguson, had hem naar haar doorverwezen. “Ik heb zes afspraken met hem gehad, daarna trok ik het niet meer. Hij had het de hele tijd over anale seks, maakte grappen over seks, en vroeg wanneer ik voor het laatst seks had gehad. Zoiets doe je toch niet? Ik zei hem steeds dat hij moest ophouden, maar volgens mij vond hij dat net leuk.”

Rechtszaak

Andrew moet binnenkort voor de New Yorkse rechtbank verschijnen, omdat hij aangeklaagd wordt voor verkrachting. Virginia Giuffre, één van de slachtoffers van pedofiel Jeffrey Epstein, beweert dat Andrew drie keer seks met haar had toen ze nog minderjarig was. Zij werd daarbij onder druk gezet door Epstein. Andrew ontkent alle feiten met klem, maar slaagde er niet in om de rechtszaak te laten verwerpen.

Naar eigen zeggen komt Gruenbaum nu met haar verhaal, omdat Andrew Virginia wil doen overkomen als een onbetrouwbare vrouw. “Ik kon niet meer zwijgen. Toen ik hoorde dat hij haar probeert af te schilderen als labiel en onbetrouwbaar, wist ik dat ik iedereen moest vertellen hoe hij écht is. Hij is degene die je niet kan vertrouwen.”

