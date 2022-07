Marokko stelt kroningsfeest uit: lokale media denken dat koning z’n gezondheidsproblemen verzwijgt

Alle evenementen rond de nationale feestdag van 30 juli gaan voorlopig niet door - die dag is het 23 jaar geleden dat Mohammed VI gekroond werd. De koning is half juni zelf besmet geraakt met corona toen hij in de buurt van Parijs was, meldden de autoriteiten destijds. De vorst had echter geen serieuze klachten en moest van de dokter slechts enkele dagen rust nemen.

Volgens verschillende media is de koning er echter een pak slechter aan toe. De speculaties worden alleen maar groter, omdat het hof heel karig is met commentaar. De persdienst communiceerde eerder dat de koning in juni naar Parijs ging voor “een speciaal bezoek”, maar journalisten beweren dat de vorst er was voor een behandeling aan z’n hart. “Hij vertoeft op dit moment zelfs nog steeds in Frankrijk”, aldus enkele lokale kranten.

Mohammed VI is al maandenlang niet in het openbaar verschenen. De staatstelevisie heeft eerder deze maand beelden uitgezonden van de koning bij de viering van het Offerfeest. Critici twijfelen echter of de beelden wel van de festiviteiten van dit jaar zijn.

