Mario Danneels, die het bestaan van Delphine onthulde, blikt terug op 21 stormachtige jaren: “Ik kan niet anders dan trots zijn”

Het was vorige week donderdag een donderslag bij heldere hemel: ‘Gezamenlijke boodschap van de Koning en Prinses Delphine’, verscheen plots op de sociale media van het paleis. Op 9 oktober bleek Filip zijn halfzus op het kasteel van Laken uitgenodigd te hebben voor een drie uur durende lunch, wat volgens het hof tot ‘een warme ontmoeting’ leidde. ‘Dit uitgebreid en bijzonder gesprek gaf ons de gelegenheid om elkaar te leren kennen. We hebben gesproken over onze eigen levens en onze gemeenschappelijke interesses. Deze band zal zich verder in familieverband ontwikkelen’, stond bij een foto van vorst en prinses. Met dit even nobele als waardige gebaar wordt Delphine nu na een lange lijdensweg pas écht erkend binnen de koninklijke familie. Het dwong Albert II zelfs tot een reactie dat hij en koningin Paola ‘verheugd’ zijn. Hij noemt het ‘het begin van betere tijden voor ons allen en in het bijzonder voor Delphine’. Haar uitputtingsslag begon in 1999 met de publicatie van Paola. Van ‘la dolce vita’ tot koningin van onze royaltywatcher Mario Danneels. Hij blikt 21 jaar later terug op wat een historische saga is geworden.