“Margaret is geboren voor de rol, ik niet”: hoe Elizabeth tegen wil en dank Queen werd van het Britse volk

Royalty Nieuwe privébeel­den van jonge Queen Elizabeth vrijgege­ven

In aanloop naar de documentaire ‘Elizabeth: The Unseen Queen’ is alvast een aantal privébeelden van de jonge koningin vrijgegeven. De eerste filmpjes en een aantal foto’s werden donderdagavond openbaar gemaakt door Buckingham Palace en de BBC. De 75 minuten durende documentaire over het leven van Elizabeth (96) als prinses verschijnt zondag op de Britse zender en is gemaakt ter ere van het platina jubileum van de koningin.

27 mei