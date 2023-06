Marathon-ondervraging van prins Harry zit er voorlopig op, woensdag wordt 'telefoonhacking'-zaak hervat

RoyaltyPrins Harry (38) hield dinsdag na een urenlange ondervraging in de Londense rechtbank voet bij stuk. Britse tabloids hebben wel degelijk gevoelige informatie over hem verkregen via omkoping en telefoonhacking. Toch blijft het moeilijk om die beschuldiging te staven met concreet bewijsmateriaal. Op woensdag wordt de ondervraging van de Britse royal hervat. Dat kan u dan opnieuw op de voet volgen bij ons.

KIJK. Ondervraging prins Harry officieel begonnen.

Maandag stuurde hij nog z’n kat naar de Londense rechtbank, tot grote ergernis van de rechter en de tegenpartij, maar op dinsdag nam prins Harry dan toch plaats in het getuigenbankje. Op een kalme en schijnbaar ontspannen manier probeerde hij tijdens een marathon-ondervraging aan te tonen dat mediagroep ‘Mirror Group Newspapers’ (MGN), eigenaar van tabloids als ‘Daily Mirror’ en ‘Sunday Mirror’, wel degelijk jarenlang z’n telefoon gehackt heeft en mensen uit z’n omgeving heeft omgekocht. Specifiek haalde de hertog van Sussex 33 artikels aan die volgens hem geschreven zijn op basis van “illegaal verkregen informatie”. MGN gaf eerder al toe dat een privédetective één keer de opdracht kreeg om “details” over prins Harry te verzamelen, maar de telefoonhacking en omkoping blijven ze in alle toonaarden ontkennen.

50 pagina’s tellende verklaring

In een meer dan vijftig pagina’s tellende verklaring duidde de royal dat hij al van kinds af aan opgejaagd wild is door de pers. Bovendien bleek elk aangehaald artikel persoonlijke details te bevatten waarvan enkel z’n intieme kring op de hoogte was. Van z’n diepste emoties tijdens de scheiding van z’n ouders en details over z’n romance met ex-liefje Chelsy Davy tot medische gegevens over een rugblessure tijdens z’n studententijd: het stond allemaal te lezen op de voorpagina’s van de tabloids. “Op den duur werd ik depressief en paranoïde”, vertelde Harry. “Telkens als ik iets vertrouwelijks zei tegen één of twee goeie vrienden, verscheen het de dagen erna in het nieuws. Ik vertrouwde niemand meer.”

Volledig scherm Prins Harry maakte op dinsdag "een ontspannen indruk" in de rechtbank. © Via REUTERS

Media bemoeilijkten ook de relaties van de prins. “Ik kon nooit rustig van iemands gezelschap genieten”, klonk het stellig. “De nieuwsgierige blikken van de roddelbladen volgden ons overal.” Eén keer brachten de media-onthullingen de prins zelfs letterlijk in gevaar, namelijk toen hij in 2008 meevocht tijdens de oorlog in Afghanistan. “Toen een Australische journalist m’n exacte locatie verklapte, was ik plots een doelwit geworden. Ik moest onmiddellijk terugkeren.”

Telefoonhacking

Volgens Harry kon het niet anders dat journalisten gevoelige info verzamelden door z’n telefoon te hacken of door mensen uit z’n omgeving om te kopen. “Meldingen van voicemailberichten verdwenen zonder dat ik ze beluisterd had en ik kreeg gemiste oproepen terwijl m’n gsm niet was overgegaan”, haalde de royal aan. Daarnaast werden ook betaalbewijzen getoond van de ‘Mirror’ aan tipgevers. ‘MGN’-advocaat Andrew Green KC probeerde de beschuldigingen van Harry zoveel mogelijk probeerde te ontkrachten. “Een van de artikels die je aanhaalt, is geschreven toen je nog geen gsm had. Hoe kunnen we dan in godsnaam je telefoon gehackt hebben?”, wierp hij de Brit bijvoorbeeld voor de voeten. Verder beweerde Green ook dat er info verkregen werd via de intieme kring van de royal en zelfs van woordvoerders van het paleis. “Dat laatste kan echt niet”, repliceerde Harry kalmpjes. “Het paleis heeft niet de gewoonte om over privézaken te praten.”

Door de pers waren haar laatste maanden een nachtmer­rie Prins Harry over zijn overleden moeder prinses Diana.

Royalty-experts halen aan dat Harry met de rechtszaak, en de schadevergoeding die hij eist, wraak wil nemen. Hij stelt de Britse tabloids namelijk nog steeds verantwoordelijk voor de dood van z’n moeder, prinses Diana, in 1997. “Door de pers waren haar laatste maanden een nachtmerrie”, fulmineerde Harry in z’n verklaring. Volgens de prins werd ook de voicemail van z’n moeder gehackt, onder goedkeurend oog van voormalig ‘Daily Mirror’-hoofdredacteur Piers Morgan. “Toen ik dat ontdekte, keerde m’n maag om”, aldus Harry. Volgens ‘MGN’ is ook deze beschuldiging van de pot gerukt. “Pure speculatie, hier is geen enkel bewijsmateriaal voor”, aldus advocaat Andrew Green KC.

Zwakke schakel

Het ontbreken van echt concreet bewijsmateriaal is dan ook de zwakke schakel in deze rechtszaak. De tweede zittingsdag leek hierdoor bij momenten op een welles-nietesspelletje tussen de royal en de tegenpartij. Woensdag gaat de ondervraging van Harry alvast verder.

Herlees hieronder onze liveblog

