Man van prinses Beatrice verklapt: “Queen Elizabeth heeft geheime tunnel naar één van de beste bars in Londen”

Royalty Inkijk in hun ‘koninklij­ke kot’: deze geheimen geeft het interieur van de Britse royals prijs

25 april Hoewel de Britse prins Charles (71) en zijn echtgenote Camilla (72) elkaar na 14 dagen isolatie weer in de armen konden sluiten nadat hij besmet was met het coronavirus, blijven de hertog en hertogin de komende weken in afzondering. De Britse troonopvolger en zijn vrouw werken hun koninklijke taken af vanuit hun Schotse residentie Birkhall, waar ze onder meer met hulpverleners bellen en bemoedigende boodschappen inspreken via de sociale media. De Britse royals openen op die manier hun virtuele deuren, en dat zorgt voor een unieke inkijk in hun ‘koninklijke kot’.