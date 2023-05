Man die viraal ging als ‘vermomde Meghan Markle’ tijdens kroning reageert: “In mijn tijd was deze look trendy”

RoyaltyNee, het was geen ‘vermomde Meghan Markle' of een dief die uit was op de kroonjuwelen: het was Sir Karl Jenkins die de show stal tijdens de kroning van koning Charles III. Oplettende kijkers hadden hem meteen gespot, met zijn opvallende snor, bril en kapsel. Hij ging viraal als een grapje waar hij gelukkig zelf ook om kan lachen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Er waren veel opvallende gasten op de kroning, zoals Katy Perry en Lionel Richie, maar het was de onbekende Karl Jenkins die met de meeste aandacht ging lopen. Zijn ‘vintage look’ deed vele kijkers denken aan een klassieke ‘slechte vermomming’ uit de films. Zijn snor, grote bril en warrige kapsel zijn namelijk niet echt meer van deze tijd. “Kijk uit, het is een dief die zich vermomd heeft om de kroonjuwelen te stelen!”, grapte iemand op Twitter. Volgens een andere grapjas ging het dan weer om een vermomde Meghan Markle, die alsnog incognito naar de kroning gekomen was. Of misschien dan toch Sarah Fergusson, die niet eens een uitnodiging had ontvangen?

Jenkins kan naar eigen zeggen wel lachen met de vele memes die hij geïnspireerd heeft. Karl is een componist uit Wales, die een ridderlijke titel kreeg van de overleden koningin. “Ik was wel enorm verrast”, geeft hij toe. “Iemand schreef dat ik daar was om de kroon te stelen! Stel je voor!”

(Lees verder onder de video)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Zelf had hij totaal niet de indruk dat hij er vreemd uitzag. “Ik zie er altijd zo uit”, zegt hij giechelend. “Al sinds mijn jonge jaren. Ik heb deze snor al sinds mijn 18de. In die tijd was deze look ook gewoon hip. Het enige verschil was dat ik voor de gelegenheid mijn ridderlijke kruis rond mijn nek droeg, dat was alles. Dat is de ketting die je cadeau krijgt wanneer ze je tot ridder slaan.”

“Geen zorgen dus, ik was het maar”, lacht hij. “Er is helemaal niets sinisters aan de hand, de kroonjuwelen zijn veilig." Karl werd uitgenodigd vanwege zijn ridderschap, maar ook omdat één van de liedjes die hij schreef in het Welsh, tijdens de kroning gespeeld werd. Charles III was namelijk tijdens het grootste deel van zijn leven de prins van Wales, en hij wilde daar nadruk op leggen tijdens de ceremonie.

LEES OOK

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.