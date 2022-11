Man die eieren gooide naar koning Charles is op borgtocht vrijgelaten

De man in kwestie heeft koning Charles en koning-gemalin Camilla wel niet geraakt. Na het voorval werd de man die de eieren gegooid heeft, nog tegen de grond geduwd door de politie. Nadien werd hij ook aangehouden. Volgens enkele getuigen riep de protesteerder het volgende richting Charles en zijn echtgenote: “Dit land is gebouwd op het bloed van slaven.” Ooggetuigen hebben het wel opgenomen voor de koning van het Verenigd Koninkrijk. Zo riepen ze onder meer: “God save the King”. Daarnaast zouden ze ook de ‘aanvaller’ toegeroepen hebben dat hij zich moest schamen. Charles en Camilla waren in York voor enkele officiële verplichtingen. Zo werd er onder meer een standbeeld van Queen Elizabeth, het eerste sinds haar overlijden, onthuld.