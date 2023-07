Maleisië verwelkomt koninklijke baby: kroonprinses Sofie Louise voor het eerst moeder geworden

royalty De documentai­re over prins Lauent die hij zelf veraf­schuwt, wordt nu ook in Wallonië uitgezon­den

“Ze willen me afschilderen als een triest persoon. Een problematisch geval, een type dat graag vrouwen en wagens ziet.” Prins Laurent (59) spaarde in Humo z’n kritiek op ‘Laurent, prins op overschot’ niet. De vierdelige docureeks, die werd uitgezonden op Canvas, schetste volgens de royal een compleet verkeerd beeld van wie hij is. Al zal die beeldvorming niet meteen bijgesteld worden: ook RTBF brengt de serie vanaf het najaar op de buis.