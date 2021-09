Magazinecover met prins Harry en Meghan lokt veel reactie uit: “Ze lijken wel gemaakt van plastic”

RoyaltyPrins Harry (37) en zijn vrouw Meghan Markle (40) zijn woensdag opgenomen in de lijst met de 100 meest invloedrijke mensen ter wereld van 2021. Het Amerikaanse tijdschrift prijst de hertog en hertogin van Sussex vanwege hun compassie voor de minderbedeelden in de wereld, al is dat niet waar alle royaltyfans het over hebben. Zo reageren zij vooral op het uiterlijk van Harry en Meghan, dat op de voorpagina ‘onnatuurlijk bewerkt’ zou zijn met Photoshop.

Harry en Meghan staan in de categorie ‘iconen’, met onder anderen zangeressen Dolly Parton en Britney Spears en tennisser Naomi Osaka. “In een wereld waar iedereen een mening heeft over de mensen die ze niet kennen, tonen Harry en Meghan medeleven voor de mensen die ze niet kennen. Ze hebben niet zomaar een mening. Ze mengen zich in het strijdgewoel”, schrijft Times over het koppel. Het tijdschrift had echter ongetwijfeld een andere reactie verwacht: op sociale media raken royaltyfans maar niet uitgepraat over het uiterlijk van de prins en zijn vrouw én de manier waarop hun looks bewerkt werden door het magazine.

“Die cover ziet er zo nep uit... Oh wacht, dat is omdat ze ook echt fake zijn”, reageert iemand op Twitter. Of ook: “Die airbrushes moeten daar nogal zwaar werk geleverd hebben” en “Vreselijk geretoucheerd. Ze zien eruit alsof ze uit een computergame komen.” Iemand anders schreef dan weer: “Jezus, ik dacht dat dit een parodie-account was met een duidelijk gephotoshopte cover. Maar toen zag ik het blauwe vinkje. Wauw, Time is echt laag gevallen” en “Ik kan niet uitmaken of dit beeld echt of Photoshop is. Prins Harry en Meghan lijken wel van plastic.”

Er is daarnaast ook veel te doen om de positie van de twee: op de beelden in het blad poseert Meghan vóór de prins. “Wie heeft dit shot goedgekeurd?! Staat hij? Zit hij neer? Houdt hij haar schouder vast zodat zij niet valt? Waarom zou je zulke mooi mensen er zó uit laten zien?”, vraagt iemand zich af. Of ook: “Het is alsof hij zich ineengedoken achter haar verstopt” en “De manier waarop ze zijn gepositioneerd is zeer onthullend: het is duidelijk de Meghan-show en Harry heeft niet meer dan de bijrol gekregen.”

Storm in een glas water?

Andere royaltyfans vinden dan weer dat het om een storm in een glas water gaat. “Geweldige cover! Ik hou van al het goede werk dat ze verrichten, ondanks de gemene aanvallen van The Firm. Ga zo door met het goede werk Harry en Meghan, jullie humanitaire werk spreekt voor zich”, schreef een fan, terwijl een ander liet weten: “Het is die gloed die het ‘m doet voor mij... Dit is wat vrede en geluk doen” en “Uitstekende keuze! Bij dit koppel draait alles om compassie en ze hebben de wereld al laten zien dat ze ‘doeners’ zijn, en niet alleen maar ‘praters’. Ze zijn zowel individueel als als koppel te bewonderen. Mooi gedaan!”

