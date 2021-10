Maakt Kate Middleton eigen tv-documentaire? “Ze heeft geheime gesprekken gehad met een producent”

De reeks waar de hertogin aan wil werken, zou gaan over de ontwikkeling van jonge kinderen, een onderwerp waar Kate veel affiniteit mee heeft. Als voorbeeld wordt het programma ‘Who Do You Think You Are’ aangehaald, waarin een beroemdheid zijn of haar stamboom probeert op te stellen. Dit omdat de royal onlangs verklapte dat ze zelf haar voorouders in kaart aan het brengen is. Ze zoekt onder meer uit hoe het gezinsleven van de generaties voor haar invloed hadden op de keuzes in hun latere leven.