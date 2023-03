Luxemburgse royals verwelkomen een nieuwe prins

Royalty KIJK. prinses Elisabeth poseert op dezelfde locaties als haar voorouder koningin Elisabeth

Kroonprinses Elisabeth (21) is in Egypte voor haar eerste officiële werkreis. Met haar moeder koningin Mathilde (50) naast haar zijde zet ze daar een nieuwe stap in haar weg naar de troon. Tijdens haar werkbezoek, dat in totaal drie dagen duurt, poseert de prinses ook op dezelfde locaties als haar voorouder koningin Elisabeth.