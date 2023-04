Luxemburgse prinses Alexandra stapt in huwelijksbootje tijdens intieme plechtigheid op stadhuis

RoyaltyDe Luxemburgse prinses Alexandra (32) heeft zaterdag het jawoord gegeven aan de Fransman Nicolas Bagory (34) tijdens een ceremonie in het stadhuis van Luxemburg-stad. Alexandra is de enige dochter van groothertog Henri (68) en groothertogin María Teresa (67). Die laatste droeg voor de festiviteiten een outfit van het Belgische modehuis Natan.

De burgerlijke huwelijksvoltrekking in het stadhuis van Luxemburg-stad vond plaats in intieme kring. Er waren slechts vijftien genodigden, onder wie de ouders van het bruidspaar en de vier broers van prinses Alexandra. Na de ceremonie nam het kersverse bruidspaar uitgebreid de tijd om de toegestroomde kijklustigen te begroeten. Prinses Alexandra straalde in een witte cape van het Italiaanse luxemerk Valentino. De outfit van haar moeder, groothertogin María Teresa, was dan weer van het Belgische modehuis Natan, bij wie ook andere royals zoals koningin Mathilde en de Nederlandse vorstin Máxima al eens graag shoppen.

Na de ceremonie trok het gezelschap naar het paleis waar straks om 18 uur nog een receptie plaatsvindt voor een groter deel van de familie, vrienden en vertegenwoordigers van de Luxemburgse autoriteiten. Op zaterdag 29 april vindt het kerkelijk huwelijk plaats aan de Franse Côte d’Azur. Wellicht volgt dan een grootser feest.

Volledig scherm Prinses Alexandra en Nicolas arriveren aan het stadhuis van Luxemburg-stad. © BELGA

Volledig scherm De ouders van prinses Alexandra: groothertog Henri en groothertogin María Teresa (67). © BELGA

Volgens het tijdschrift ‘Lëtzebuerger Land’ verliep de aanloop naar het huwelijk trouwens hobbelig. Zo zou groothertogin María Teresa (67) zich ongepast gedragen hebben tegenover haar medewerkers. “Ze loopt de hele tijd te tieren”, aldus een anonieme bron.

Prinses Alexandra is de enige dochter van groothertog Henri en groothertogin María Teresa. Ze studeerde filosofie in de Verenigde Staten en Parijs, en specialiseerde zich vervolgens in godsdiensten en het oplossen van conflicten. Wat ze tegenwoordig juist doet, is onduidelijk. Wel meldt het Luxemburgse Hof dat Alexandra zich als vrijwilligster inzet voor vluchtelingen. Ze is ook de beschermvrouw van zowel de Luxemburgse dierenbescherming als de blindenvereniging.

Over haar verloofde is ook weinig bekend. In een beknopte biografie meldt het hof dat Nicolas 35 is, opgroeide in Bretagne en politieke wetenschappen en klassieke letteren heeft gestudeerd. Een Frans weekblad ontdekte dat hij werkt voor een katholieke uitgeverij die boeken over het geloof publiceert.

