Luxemburgs hof alweer overschaduwd door problemen: waarom prins Louis zijn verloving plots afblaast

RoyaltyEr lijken weer donkere wolken boven de koninklijke familie van Luxemburg te hangen, nu prins Louis (35) zijn verloving met Scarlett-Lauren Sirgue (30) plots heeft afgeblazen. Het favoriete neefje van koningin Fabiola bekent in een verklaring dat “fundamentele meningsverschillen” de boosdoener zijn, al blijft hij verder vaag over de reden van de breuk. Deed het vooruitzicht van een koninklijk leven samen hen twijfelen, zoals al veel langer werd geopperd? Of was het toch haar omstreden familiegeschiedenis die hen, daar in het extreem traditionele en katholieke Luxemburg, de das omdeed?