LIVE. Willem-Alexander, Máxima, Filip en Mathilde bezoeken Koninklijk Museum voor Schone Kunsten

Royalty PORTRET. Nichtje en neefje van Wil­lem-Alexan­der stelen overal de show: maak kennis met Eloise en Claus van Oranje

Gravin Eloise (21), de dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien, is al enkele jaren niet meer weg te slaan uit de Nederlandse media. Nu heeft ook broer Claus-Casimir (19) voor het eerst een inkijkje in zijn leven gegeven. Vanwege haar positie – Eloise is vijfde in lijn voor de troon – zorgen haar veelvuldige en opvallende passages geregeld voor commotie. Waarom ‘gravinfluencer’ Eloise en Claus-Casimir steeds vaker in de kijker lopen en hoe ze zelf tegen hun koninklijke status aankijken, lees je in dit portret. “Met alles wat ik doe, moet ik opletten.”