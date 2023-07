LIVE. Volg hier ‘Happy Belgium’ met optredens van Camille en Daan

Royalty ROYALTY­CHECK. De verborgen boodschap van Letizia, de onvolmaakt­heid van Sofia en de afwezig­heid van Charlène

De meest opvallende outfit van de week was zonder twijfel die van de Spaanse koningin Letizia. Met haar blouse zond ze een verborgen boodschap uit. De Zweedse prinses Sofia charmeerde dan weer door ongeschminkt te poseren. Haar volgers merkten zelfs op hoe een ‘onvolmaaktheid’ was te zien. En de vraag keert terug: waar is Charlène van Monaco? Dit en meer viel er deze week op in royaltyland.