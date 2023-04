Live-uitzending van begrafenis Queen Elizabeth II wint twee tv-prijzen

Daarnaast viel de populaire serie ‘House of the Dragon’ ook in de prijzen. De prequel van ‘Games of Thrones’ sleepte drie awards in de wacht: voor make-up en haar, geluid in de categorie fictie en special effects. Ook de fictieserie ‘This is Going to Hurt’, het tv-programma ‘Strictly Come Dancing’ en de documentaire ‘The Tinder Swindler’ gingen naar huis met een beeldje.