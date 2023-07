LIVE. Royals stralen tijdens Te Deum, Albert en Paola eerste keer aanwezig in 10 jaar: volg hier de nationale feestdag

Royalty Verbazing onder royalty­fans: waar komt litteken op voorhoofd van prins William vandaan?

Het is de royaltyfans niet ontgaan. Op de beelden die deze week van prins William (41) gemaakt werden, tijdens een koninklijk evenement in het Engelse graafschap Cornwall, is goed te zien dat de zoon van koning Charles een opvallend litteken op zijn voorhoofd heeft. “Wat is er gebeurd?”, was al snel de meest gestelde vraag op sociale media.