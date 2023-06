LIVE. Rechtszaak van prins Harry tegen Mirror Group Newspapers hervat: Britse royal komt zelf getuigen

Dat een senior royal plaats neemt in het getuigenbankje, is hoogst uitzonderlijk. Het is de eerste keer dat een lid van de koninklijke familie voor de rechtbank verschijnt sinds 2002, toen prinses Anne, de tante van Harry, een boete kreeg nadat haar bullterriër twee kinderen had gebeten in Windsor Park. Maar nadat ze schuldig had gepleit, heeft ze niet hoeven getuigen. Maar het is wel de eerste getuigenis in meer dan een eeuw. De laatste keer dat dat gebeurde, dateert al van 1891, toen Queen Victoria nog aan de macht was. Kroonprins Edward moest toen komen getuigen in een zaak rond het valsspelen bij kaarten.