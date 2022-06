LIVE. Queen ontmoet Lilibet voor het eerst, prins Harry en Meghan gearriveerd bij St Paul's Cathedral

Royalty REPORTAGE. Londen viert de Queen als nooit tevoren: “Als er één ding is waar Britten verdomd goed in zijn, is het in royaltygek zijn”

Een immens volksfeest is losgebarsten in Londen. Queen Elizabeth (96) zit 70 jaar op de troon en dat heeft de wereld geweten. Een verslag over de eerste dag van haar Platinum Jubilee, met de beroemde parade en balkonscène, waar er maar één iemand de show stal: ‘boze’ Prins Louis. “Als er één ding is waar Britten verdomd goed in zijn, is het om royaltygek te zijn”, lachen enkele Britten.

