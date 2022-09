LIVE. Queen Elizabeth wordt opgebaard in St. Giles kathedraal in Edinburgh

Het Verenigd Koninkrijk is ondergedompeld in rouw sinds Queen Elizabeth II donderdagmiddag overleed. Haar lichaam is momenteel opgebaard in haar officiële Schotse residentie Holyroodhouse in de Schotse hoofdstad Edinburgh. Vanmiddag wordt haar lichaam in processie via de Royal Mile overgebracht naar de St. Giles kathedraal, waar een herdenkingsdienst plaatsvindt in aanwezigheid van koning Charles en leden van de koninklijke familie. De begrafenis van de Queen staat gepland voor maandag 19 september. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog.