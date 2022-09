LIVE. Queen Elizabeth stierf met Charles en Anne aan haar zijde, Harry zit alweer op vliegtuig. Nieuwe koning spreekt het land vandaag toe

Royalty Onze royalty-journalist over impact van prinses Diana: “Zij moderni­seer­de de Britse monarchie”

Prinses Diana is woensdag precies 25 jaar geleden overleden. De ex-vrouw van prins Charles overleed in 1997 op 36-jarige leeftijd als gevolg van een auto-ongeluk in een tunnel in Parijs, terwijl ze werd achtervolgd door de paparazzi. In de ‘VTM NIEUWS’-studio vertelt onze royalty-journalist Wim Dehandschutter over de impact die Diana maakte op de wereld én het Britse koningshuis: “Ze was mysterieus, maar ook glamoureus”, klinkt het onder meer. “Haar grootste verdienste is dat ze de Britse monarchie gemoderniseerd heeft en een menselijk gelaat heeft gegeven.”

31 augustus