LIVE. Prinses Elisabeth straalt in jurk van Victoria Beckham, Mathilde poseert voor selfies: volg hier de nationale feestdag

Royalty “Tussen koning Filip en Laurent botert het niet”: wat mogen we verwachten van de nationale feestdag?

Donderdag wordt in ons land de 141ste nationale feestdag gevierd. Voor het eerst sinds 2019 weer in volle glorie, nadat de coronacrisis de afgelopen twee jaar roet in het eten strooide. Naar goede gewoonte zullen alle ogen gericht staan op de leden van de koninklijke familie. Wie komt er opdagen? Wie zit waar op de tribune? En hoe zullen ze zich gedragen? Koningshuisdeskundige Jo De Poorter blikt vooruit op het gebeuren: “Ik denk niet dat de familie na het feest nog lang zal bijkletsen.”

20 juli