LIVE. Prinses Delphine voor het eerst samen met Albert op herdenkingsplechtigheid

Het is sowieso al zeldzaam dat de Belgische royals in zulke getallen samen aanwezig zijn, maar vandaag krijgen we een primeur te zien: prinses Delphine woont voor het eerst een viering bij, in bijzijn van haar vader, koning Albert. Ook prinses Claire, de echtgenote van prins Laurent, is voor het eerst in lange tijd in het openbaar te zien. De leden van de koninklijke familie arriveerden apart en spraken niet met elkaar.