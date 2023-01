LIVE. Prins Harry noemt voor het eerst namen in nieuwe interviews: “Camilla is gevaarlijk, ze offerde anderen op om zichzelf te redden”

Harry was in zijn eerste interview van de avond verrassend positief over zijn vader, koning Charles. Vooral zijn broer, prins William, en zijn stiefmoeder Camilla kregen het zwaar te verduren. Camilla zou volgens hem bewust verhalen over hem en Meghan geplant hebben in de Britse pers. Met William heeft hij dan weer sinds zijn kindertijd een “grote rivaliteit”, een strijd die hij naar eigen zeggen niet kan winnen, omdat hij ‘slechts de reserve’ is. Hun ruzies gingen soms zelfs over in geweld. “We vochten vroeger vaak, dat was niet nieuw voor ons”, aldus Harry. Hij beschrijft een incident waarbij William hem bij de kraag greep en tegen de grond duwde. “Hij zei me dat hij van me hield en gewoon wilde dat ik gelukkig was. ‘Ik zweer het op het leven van mama’, zei hij. Dat laatste was onze geheime code: we zeggen dat alleen als we écht willen dat de ander ons gelooft. Maar ik geloofde hem alsnog niet.”