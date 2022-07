LIVE. Premier De Croo heft het glas, koninklijke familie begroet fans: volg hier de nationale feestdag

Royalty “Mathilde is al sinds februari bezig met haar outfit”: wat dragen de royals tijdens de nationale feestdag?

Vandaag wordt in ons land de nationale feestdag gevierd. Voor het eerst sinds 2019 weer in volle glorie, en dus zullen ook de leden van de koninklijke familie alles uit de kast halen om feestelijk voor de dag te komen. Letterlijk, want de kledingkeuzes van de royals zijn ieder jaar weer onderwerp van gesprek. Joëlle Vanden Houden, auteur van het boek ‘Koninklijke Stijl’, en andere kenners blikken vooruit: “Kroonprinses Elisabeth kiest zélf de outfits die ze zal dragen.”

10:02