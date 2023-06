LIVE. Ondervraging prins Harry volop aan de gang: “Door de media waren de laatste maanden van m’n moeder een nachtmerrie”

Royalty Vandaag huwt kroonprins Hoessein van Jordanië: maak kennis met Rajwa, de ‘Kate Middleton van het Mid­den-Oos­ten’

Vandaag is een feestelijke dag in Jordanië. Het hele koninkrijk viert de bruiloft van kroonprins Hoessein (28) en zijn Saoedische geliefde Rajwa (28). Alle ogen zijn gericht op Rajwa, die nu al tot het nieuwe stijlicoon in koninklijke kringen wordt gebombardeerd. Hoe leerden ze elkaar kennen? Zal Rajwa haar topjob in Dubai opgeven om haar leven aan het hof te wijden? Maak kennis met de toekomstige vorsten van Jordanië.